الصحة العالمية تطالب دول "كورونا" بتعليق الدراسة

طالبت الصحة العالمية الدول التى تشهد انتشار فيروس كورونا، بإيقاف المدارس وتعليق الفعاليات خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى أن الهدف الأساسي هو وقف الفيروس ومنعه من الانتشار، مؤكدة تواصل دعمها للدول التى تعانى من انتشار كورونا.

وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، قد قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.

جاء ذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.