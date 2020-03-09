  • الإثنين 09 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

أدوية «أون لاين» خارج السيطرة

من الفيديو

بالفيديو.. وفاة لاعب شهير داخل الملعب وزملاؤه السبب

رياض

«زي النهارده».. ارتوت أرض الجبهة بدماء عبد المنعم رياض

صلاة الجمعة

قرار عاجل من «الأوقاف» بشأن صلاة الجمعة

الشيخ محمد الغزالي

مات منفعلًا وما حدث في قبره قبل دفنه صادم

الدولار

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ أمام الجنيه

فيروس كورونا

الصحة العالمية تصدم العالم: «كورونا أصبح وباء»

ارشيفية

قرار عاجل بشأن صلاة الجماعة بالسعودية

أردوغان وأمين عام الناتو

شاهد.. أردوغان يرفض مصافحة أمين عام «الناتو»

الفنانة الكويتية بشاير

فنانة كويتية شهيرة تجري عملية تحول جنسي (صور)

بسبب كورونا..

قرار عاجل من «الأوقاف» بشأن صلاة الجمعة

آخر الأخبار

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل بشأن صلاة الجماعة بالسعودية

#

قرار عاجل من "فيفا" بشأن كأس العالم بقطر

#

قرار عاجل من الزمالك بشأن مباراة القمة مع الأهلي

#

قرار عاجل من الكويت بشأن رعاياها بإيران

خطبة الجمعة

قرار

الأوقاف

كورونا

أصدرت وزارة الأوقاف، قرارات عاجلة، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة منعًا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت وزارة الأوقاف، قصر العمل بالمساجد على الصلوات الخمس وأداء خطبة الجمعة، بما لا يزيد عن 15 دقيقة لخطبة الجمعة، ولا يزيد وقت الانتظار بين الأذان والإقامة عن 5 دقائق في المغرب، و10 دقائق في باقي الصلوات، مع العناية الفائقة بنظافة المساجد، اتساقا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكدت الأوقاف، أن قصر الخطبة هو الأصل في السنة النبوية المطهرة، وأن ما وصلنا من خطب سيدنا رسول الله «صلى الله عليه وسلم» في مجمله لم يزد شيء منه على مقدار هذا الوقت.

ونبهت الوزارة مديري المديريات بموافاة الوزارة في موعد أقصاه الأربعاء القادم 11/3/2020م، بالمساجد التي بها ساحات مفتوحة ويمكن إقامة الجمعة بها أسوة بما يتم في صلاة العيد بساحات المساجد الكبرى، سواء أكانت الساحة ملحقة بالمسجد أم قريبة منه، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لتحديد الأماكن المفتوحة التي تصلح لإقامة الجمعة بها بعد موافقة رئيس القطاع الديني بالوزارة.

وأوضحت أن ذلك كإجراء وقائي مؤقت، مع تشكيل غرفة متابعة دائمة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، وعضوية كل من الدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش العام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الإسماعيلى يتعادل مع الجونة بهدف لمثله في الدورى الممتاز
» بعد رفض الاستئناف.. نجل "القذافي" أمام الجنائية الدولية
» وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا في كندا
» الداخلية: تعليق الزيارات في السجون 10 أيام
» الرقابة الإدارية تلقي القبض على نائب برلماني
» جماهير ليفربول تفاجئ "صلاح" بهذا الأمر
» تونس.. إلغاء جميع الرحلات إلى إيطاليا
» ارتفاع لمستوى تاريخي.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
» 25 إصابة بكورونا فى فلسطين
» عقوبات كبيرة في الدوري السعودي
» شاب يخلع ملابسه أمام فتاة بالإسكندرية.. وهذا ما حدث

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:53 ص

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة