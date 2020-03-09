الثقافة توقف عرض مسرحية بعد قرار منع التجمعات

بعد قرار رئاسة الوزراء، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، منع الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة، بدأت بعض الجهات الفنية تنفيذ الأمر.

وأعلن رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إلغاء جميع الفعاليات ذات البعد الجماهيري، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، على أن يشاهد أعضاء لجان التحكيم العروض في قاعات بالفندق.

بينما توقف عرض مسرحية "سينما مصر"، لحين إشعار آخر، والتي يخرجها ويقدمها المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة.

فيما كشف أعضاء بغرفة صناعة السينما أنه لم يتم إبلاغهم رسميا حتى الآن بإغلاق دور العرض السينمائية.

وقرر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، تعليق جميع الفعاليات، التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.

جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وستتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.