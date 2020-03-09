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الصحة: إجراءات عاجلة لتتبع المخالطين لمصابي كورونا

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أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى استحداث وحدة لتقصي كل المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي تثبت إيجابيتها لفيروس كورونا.

وأوضح مجاهد، أن استحداث الوحدة، يأتي وفقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفي إطار تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الحميات، ودعت المواطنين إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأي ارتفاع في درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة.

وأكد مجاهد، في بيان، مجددا، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما جرى الإعلان عنه، مشيرا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.


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