» 25 إصابة بكورونا فى فلسطين

09 مارس 2020 - 08:02 م

أعلنت الحكومة الفلسطينية ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 25 بعد تسجيل 4 إصابات جديدة في مدينة بيت لحم وواحدة في طولكرم.

رام الله - سبوتنيك. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في بيان اليوم الإثنين، تسجيل "5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين منها 4 إصابات جديدة في مدينة بيت لحم وواحدة في منطقة ارتاح في طولكرم".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه قد أعلن اليوم تدشين مستشفى جديد في مدينة بيت لحم (جنوب القدس)، معدة بشكل كامل للتعامل مع الحالات المكتشفة بفيروس كورونا.

ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن هناك تنسيقاً مع الأردن لإغلاق الجسور قريبا"، وقال "هذا تنبيه مسبق، لمن هو مضطر للعودة للوطن أو الخروج".

وقرر رئيس الوزراء الفلسطيني، بوقت سابق، تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس، من بينها إلغاء جميع الحجوزات للوفود السياحية في كافة فنادق فلسطين، وليس في بيت لحم فقط.

وبحسب بيان صدر عن مكتبه، جرى اعتماد أماكن للحجر الصحي في جميع المحافظات الفلسطينية وإجراءات قانونية بحق كل من يخترق الحجر البيتي وتشكيل خلية أزمة في كل محافظة، بالإضافة إلى إغلاق مدينة بيت لحم ومنع التنقل منها وإليها إلا للحالات الطارئة.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر ديسمبر 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرًا خارج الصين في عشرات الدول، تسبّب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات.