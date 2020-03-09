شاهد.. أردوغان يرفض مصافحة أمين عام «الناتو»

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أردوغان

تركيا

مصافحة

كورونا

أمين عام الناتو

نشرت حسابات تركية على مواقع التواصل الاجتماعي، جانبًا من لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، والذي رفض فيه بعد انتهاء اللقاء مصافحة الأخير خوفًا من «كورونا».

ويظهر الرئيس التركي ، وقد وضع يده على صدره في إشارة منه لتحية أمين عام الناتو دون مصافحته، وقال مبتسمًا :"كورونا"، وهو ما دعا الحاضرين إلى التصفيق والضحك، كما بادله أمين عام الناتو نفس الحركة.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى تقديم الدعم الذي طلبته تركيا في سوريا بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن هذا الدعم يتعلق بالدفاع عن تركيا.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية قبيل لقاء مع أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن "تركيا تكافح التهديدات والمخاطر الناجمة من سوريا منذ 9 سنوات، وعلى الناتو أن يقدم الدعم الإضافي الذي طلبته تركيا بأسرع وقت ممكن".

وأضاف أردوغان "الدعم الذي نطلبه من الناتو يتعلق بالدفاع عن تركيا".


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