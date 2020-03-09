» نشأت الديهي يكشف عن صفعة تاريخية من "بوتين" لـ "أردوغان"

09 مارس 2020 - 07:49 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم شهد صورة واقعية لأخطر عملية إذلال سياسي في العصر الحديث، تعرض لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الاثنين، أن أردوغان خلال زيارته للكرملين تعرض لإذلال كامل الأوصاف، ففي أثناء الزيارة دخل أردوغان وحاشيته وزراء الدفاع والخارجية التركية، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فتركه "بوتين" ينتظر تصريح الدخول بشكل مهين، وسمح له بالدخول بعد مرور دقيقتين داخل أروقة الكرملين.

وعرض مقطع فيديو، يستعرض إذلال أردوغان ووزرائه في أروقة الكرملين الروسي، معقبًا: "مسرحية لإذلال أردوغان وحاشيته، والصورة أبلغ من الكلام، فهذه صفعة تاريخية من بوتين لأردوغان".