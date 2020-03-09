سحر التوابل.. فوائد مذهلة لـ«القرفة»

09 مارس 2020 - 07:40 م

العديد من التوابل التي تتواجد في مطبخ كل سيدة تعتبر وصفات سحرية للعلاج والوقاية من الكثير من الأمراض، كما أظهرت الأبحاث والدراسات الحديثة لها من فوائد تفوق التصورات والتوقعات، حتى أنه يمكنك أن تطلق عليها فوائد سحرية.

القرفة.. علاج سحرى لا يمكن الاستغناء عنه فى مطبخك:

القرفة هي لحاء نبات شجرة دائمة الخضرة استوائية كثيفة يمكن أن يصل ارتفاعها من عشرة إلى أربعين متر، موطنها سريلانكا، لكن أيضًا تزرع في جنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية والهند الغربية، هي من فصيلة السمروبيات، ساقها منتصبة تعلو 3 - 5 أمتار، الأوراق متعاقبة مركبة، والأزهار صفراء صغيرة، والثمرة صغيرة تشبه القرنفل.

من فوائد القرفة:

1- الوقاية من السرطان، كما أظهرت دراسة نشرها باحثون بوزارة الزراعة الأمريكية في ولاية ماريلاند، كشفت أن القرفة تقلل من انتشار سرطان الدم والأورام اللمفاوية والخلايا السرطانية، وهى أيضا مصدر جيد للكالسيوم والألياف، كما أنها تساعد في القضاء على الصفراوية، ومنع تلف خلايا القولون، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون.

2. تنظم مستوى السكر في الدم، لاحتوائها علي بعض البوليفينول التي يمكن أن تساعد الناس مع مرض السكري من النوع الثاني من خلال تنظيم مستويات السكر في الدم.

3. تقلل الكوليسترول

الكالسيوم والألياف في القرفة تساعد في القضاء على أملاح الصفراء من الجسم، وعندما يتم التخلص من الأملاح الصفراوية، يقوم الجسم بتكسير الكوليسترول لإنتاج الأملاح الصفراوية الجديدة، مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول العالية.

4. تحسن وظيفة الإدراك، إذ أثبتت العديد من الدراسات أن رائحة ونكهة القرفة بمثابة منبه للعقل، وربما تحسن الذاكرة، وأيضًا تحسن الوظائف المعرفية للدماغ، وتزيد القدرة علي الإبصار.

5. تحسن الدورة الدموية، لاحتوائها على كمية كبيرة من مركب "الكومارين"، التي تساعد على منع تجلط الدم الذي قد يؤدي إلى أمراض القلب، إلا أنه يجب مع اضطرابات النزيف أو تناول الأدوية الموصوفة لمنع تجلط الدم عدم تناول القرفة.

6. مضادة لالتهاب المفاصل، فهي تساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل وتصلب العضلات والمفاصل، إذ أثبتت دراسة أجريت في جامعة كوبنهاجن، أن المرضى الذين أعطوا نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة، مع ملعقة من العسل كل صباح قبل الإفطار كان مصدر ارتياح كبير في آلام التهاب المفاصل بعد أسبوع واحد، ويستطيع المشي بدون ألم في غضون شهر واحد.

7. مضادة لفطريات "الكنديدا البيضاء"، وهي فطريات تستفحل في الأمعاء، وتنتشر في الجسم كله وليس فقط في المهبل عند النساء كما كان يظن، ومن أسبابها المضادات الحيوية وحبوب منع الحمل والخمور وعقاقير الروماتيزم وبعض مثل أدفيل. والعلاج يتضمن تقليل السكريات والنشويات والزبادي الطبيعي، واللبن الرائب الطبيعي، والثوم الطازج مقطع والكرنب الطازج والزعتر. وقد أثبتت الدراسات، أن القرفة تفتك بسلالات "الكنديدا" المقاومة للعقاقير الكيماوية.

8. علاج مشاكل الجهاز التنفسي، فهي تعالج نزلات البرد المعتادة أو الشديدة، بأخذ ملعقة واحدة من العسل مع 1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة يوميا لمدة 3 أيام، ما يساعدك على التخلص من السعال المزمن، ونزلات البرد، والتهاب الحلق واحتقانه.

9. فعالة جدًا لتحسين الهضم، فهي تساعد على إزالة الغازات غير المرغوب فيها والأطعمة indigested من الأمعاء، كما تقضي على الحموضة والإسهال والغثيان الصباحي، وغالبًا ما يشار إليها باسم "المنشط الهضمي".

10. تخفيف وجع الطمث فهي مدرة للطمث، حيث يستعمل مشروبها الساخن كثيرًا من قبل النساء خاصة بعد الولادة لإدرار الطمث، والمساعدة في تخفيف الآلام، والأوجاع، والتقلصات بعد الولادة.

11. علاج مفيد جدًا لوجع الأسنان، استخدم خمسة ملاعق صغيرة من العسل مع ملعقة من مسحوق القرفة، مع القليل من معجون الأسنان على المنطقة لمدة 2 أو 3 مرات في اليوم حتى يزول الألم.

12. تساعد على تقوية جهاز المناعة، بمزج خليط من العسل ومسحوق القرفة، ما يساعد في تعزيز جهاز المناعة، والقضاء على التعب وزيادة طول العمر للفرد، كما أن لها خصائص مضادة للشيخوخة.

13. تزيل رائحة الفم الكريهة، عبر مزيج من العسل ومسحوق القرفة، فهي ممتازة لعلاج رائحة الفم الكريهة.

14. مفيدة في علاج الصداع الناجم عن التعرض للهواء البارد، وذلك بوضع عجينة رقيقة من مسحوق القرفة ممزوجة مع الماء على الجبين وستزول الآم الرأس.

15. تقلل من التهابات المسالك البولية، وفقًا للدراسات فإن الأشخاص الذين يتناولون القرفة بشكل منتظم ليست لديهم أي مشاكل في المسالك البولية.