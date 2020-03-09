البشرة وطرق العناية بها في الشتاء

09 مارس 2020 - 07:38 م

تعتبر مشكلة جفاف البشرة في الشتاء من أهم المشاكل، التي تعاني منها النساء في كل مراحل العمر، خاصة مع بداية سن المراهقة.

وتلجأ الغالبية إلى الكريمات المرطبة للمحافظة على ترطيبها ونضارتها، إلا أن هناك العديد من الخطوات الواجب اتباعها قبل استخدام أي مرطبات سواء تباع في الصيدليات أو يتم تجهيزها في المنزل.

ومن أهم هذه النصائح، تجنب الاستحمام بالماء الساخن، من الممكن أن يكون فاترًا، كما ينصح بألا تتجاوز فترة الاستحمام أكثر من 10 دقائق، تناول كميات وفيرة من المياه يوميًا، لترطيب البشرة، عدم استخدام مستحضرات التجميل، لاحتوائها على مواد كيميائية تشكل خطر على صحة البشرة.

علاج جفاف البشرة

على الرغم من أن البشرة الدهنية تكون غنية بالدهون، إلا أنه مع فصل الشتاء يختلف الوضع، ويصيب البشرة بعض الجفاف وهو ينتج عن الطقس البارد والجاف، بالإضافة إلى قلة إفراز البشرة للدهون، وكذلك عدم مراعاة شرب الماء الكافي في الشتاء، ويجب ترطيب البشرة مرتين في اليوم باستخدام مرطب سميك يناسب طبيعة البشرة، وكذلك الحرص على شرب لتر ونصف من الماء يوميًا، واستخدام مرطب للجو في المنزل لتخفيف حدة الجو الجاف.

ونشر موقع "صحة كل يوم" "Everydayhealth "أهم الطرق الطبيعية لمعالجة جفاف البشرة في الشتاء:

زيت الزيتون فهو يعتبر مطهرًا ومرطبًا طبيعيًا، لاحتوائه على دهون صحية تساهم في ترطيب البشرة الجافة، وتقلل من الرغبة في حكة الجلد، ويتم استخدامه بتدليك البشرة بمعلقتين من زيت الزيتون لمدة تتراوح من 5 إلى 7 دقائق، لكن يجب الانتظار لمدة 15 دقيقة حتى يتخلل مسام الجلد.

الشوفان وهو يتميز باحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، التي تساعد على القضاء على الحكة المصاحبة لجفاف البشرة، وللتخلص من جفاف البشرة، يمزج ملعقتان منه مع ملعقة من العسل الأبيض مع القليل من الماء، ثم نقوم بتسخين الخليط ونضعه على الوجه لمدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة.

زيت جوز الهند، مثالي لعلاج جفاف البشرة، لاحتوائه على دهون طبيعة تساعد على ترطيب البشرة، بدهن البشرة به قبل الخلود إلى النوم، لترطيبها.

مسح البشرة بالحليب، وتركه على الوجه لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ثم غسله بالماء البارد، يخلص البشرة من جفاف البشرة ويساعد على ترطبيها، لأن الحليب يحتوي على نسبة عالية من الدهون التي تساهم في علاج جفاف البشرة.

تشقق الشفاه

أما عن تشقق الشفاه في الشتاء، فمن الممكن علاج هذه المشكلة، من خلال ترطيب البشرة باستمرار باستخدام بلسم الشفاه، حتى لو لم تواجهي هذه المشكلة بعد، فالوقاية خير من العلاج.

الحكة في الشتاء

تعرف باسم حكة الشتاء، وتحدث نتيجة أيام الشتاء الباردة التي تجرد الحاجز الطبيعي لبشرتك، مما يؤدي إلى جفاف الجلد وحكه بقوة، ولتجنب ذلك يجب تجنب قضاء ساعات طويلة تحت الدش الساخن، لأن ذلك سيزيد من جفاف الجلد، مع عدم فرك الجلد بالمنشفة بقسوة ويجب مرطب فور الاستحمام.

وللتخلص من الحكة، اختاري الملابس القطنية لتلامس بشرتك مباشرة، وتجنب الصوف لأنه يسبب تهيج الجلد ويزيد من الحساسية، كما يجب اختيار المطهرات والمرطبات الجديدة واللطيفة على البشرة، وتجنب المنتجات التي يمكن أن تسبب تهيج الجلد وجفافه.