رشاقة بوصفات بسيطة

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حلم أي فتاة، هو الحصول على جسم رشيق، حتى تتمكن من ارتداء الملابس التي تحبها من غير أن تفرض عليها اختيارات محددة، ولأن الشياكة والجسم المتناسق يعتبر صعبًا خاصة مع فصل الشتاء، حيث الأكل الكثير والحركة القليلة، تقدم "المصريون" لقرائها وصفات بسيطة للتخلص من الوزن الزائد، والحصول على الرشاقة، هي خلاصة لأبحاث ودراسات وتجارب مراكز متخصصة.

في البداية، هناك قواعد أساسية لابد من تطبيقها في حياتنا عند تناول الوجبات اليومية، التي يجب أن ننظمها بطريقة "الهرم المقلوب"، وهي أن نعتبر أن وجبة الإفطار هي الوجبة الأساسية في اليوم، التي يمكن معها تناول أي كميات من الطعام، لأن جميعها سيحرق ولن يتم تخزين أي منها، إلى جانب أنها ستساعد على حرق الدهون بالجسم.

أما وجبة الغذاء، فتكون متوسطة على أن تضم "طبق السلطة"، بصفة أساسية وبعض ثمار الفاكهة ويفضل أن يمارس بعدها أي نوع بسيط من المجهود، حتى وإن كان" غسل الصحون"، أما بالنسبة لوجبة العشاء فمن الأفضل أن تكون قليلة وبسيطة، وتحتوي على كوب زبادي أو كوب لبن، وبعض ثمار الفاكهة.

وهناك الكثير من الخلطات والمنتجات والعقاقير الطبية التي تساعد علي خفض الوزن، لكن أفضلها هي الوصفات الطبيعية، عملاً بمبدأ: "لو مش هتفيدني يبقى مش هتضرني".

وحسب الرابطة الألمانية للتغذية، فهناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها للتخلص من دهون الجسم عامة، ودهون البطن بصورة خاصة، ومن أهم هذه الخطوات:

  • المحافظة على عدد ساعات النوم، بحيث تتراوح ما بين 7 أو 8 ساعات ليلاً، لأن قلة النوم تعمل على إنتاج الجسم للمزيد من هرمون الستيرويد كورتيزول، وهو المسئول عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام.
  • تقليل نسبة السكر في المشروبات المحلاة، لأن كثرتها تعمل على زيادة الرغبة في تناول الطعام، كما أن تناول المشروبات الخفيفة ليس حلاً، لأنها تزيد الشهية أيضًا، ومن الأفضل تناول الماء واستبداله بهذه المشروبات.
  • أكد خبراء التغذية الألمان إن الأطعمة التي توجد على عبواتها عبارة "قليل الدسم" عادة ما تحتوي على نسبة كبيرة من السكر، ويجب أن تستبدل بالأطعمة الأخرى التي تحتوي على دهون صحية، مثل المكسرات، والأفوكادو، والبيض، والأسماك، خاصة أن للدهون الصحية تأثيرًا مضادًا للالتهابات، وفي تقليل الدهون في البطن، وحماية الأوعية، كما أنها تساعد على الشعور بالامتلاء.
  • تقليل فترات الجلوس الطويلة، لأنها تعمل على إبطاء الأيض والدورة الدموية، ما يثبط إنزيمات حرق الدهون، ويوصي الخبراء بدمج الحركة والنشاط في المهام اليومية، مثل المشي بعد استعمال المواصلات، وصعود السلم بدل المصعد الكهربائي.
  • تبكير موعد تناول العشاء، لأن تناول الطعام قبل النوم بفترة وجيزة يجهد المعدة لانشغالها بالهضم، ولا تؤدي مهامها على النحو الأمثل.
  • يوصي الخبراء بالامتناع عن تناول أي طعام قبل النوم بساعتين حتى لا تتراكم الدهون في منطقة البطن.


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