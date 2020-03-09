رشاقة بوصفات بسيطة

أمينة عبدالعال
حلم أي فتاة، هو الحصول على جسم رشيق، حتى تتمكن من ارتداء الملابس التي تحبها من غير أن تفرض عليها اختيارات محددة، ولأن الشياكة والجسم المتناسق يعتبر صعبًا خاصة مع فصل الشتاء، حيث الأكل الكثير والحركة القليلة، تقدم "المصريون" لقرائها وصفات بسيطة للتخلص من الوزن الزائد، والحصول على الرشاقة، هي خلاصة لأبحاث ودراسات وتجارب مراكز متخصصة.
في البداية، هناك قواعد أساسية لابد من تطبيقها في حياتنا عند تناول الوجبات اليومية، التي يجب أن ننظمها بطريقة "الهرم المقلوب"، وهي أن نعتبر أن وجبة الإفطار هي الوجبة الأساسية في اليوم، التي يمكن معها تناول أي كميات من الطعام، لأن جميعها سيحرق ولن يتم تخزين أي منها، إلى جانب أنها ستساعد على حرق الدهون بالجسم.
أما وجبة الغذاء، فتكون متوسطة على أن تضم "طبق السلطة"، بصفة أساسية وبعض ثمار الفاكهة ويفضل أن يمارس بعدها أي نوع بسيط من المجهود، حتى وإن كان" غسل الصحون"، أما بالنسبة لوجبة العشاء فمن الأفضل أن تكون قليلة وبسيطة، وتحتوي على كوب زبادي أو كوب لبن، وبعض ثمار الفاكهة.
وهناك الكثير من الخلطات والمنتجات والعقاقير الطبية التي تساعد علي خفض الوزن، لكن أفضلها هي الوصفات الطبيعية، عملاً بمبدأ: "لو مش هتفيدني يبقى مش هتضرني".
وحسب الرابطة الألمانية للتغذية، فهناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها للتخلص من دهون الجسم عامة، ودهون البطن بصورة خاصة، ومن أهم هذه الخطوات:
فجر04:53 ص
فجر
04:54
شروق
06:17
ظهر
12:10
عصر
15:32
مغرب
18:04
عشاء
19:34