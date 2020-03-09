الصحة العالمية تصدم العالم: «كورونا أصبح وباء»

09 مارس 2020 - 07:25 م

صدمت منظمة الصحة العالمية، العالم بنصريحات جديدة حول فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في معظم أنحاء العالم.

وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية آخر المستجدات بخصوص الفيروس، مؤكدًا أن خطر تحول فيروس كورونا المستجد إلى وباء أصبح حقيقيا في العديد من البلدان.

وأضاف: ما يهمنا الآن هو حصر المرض والعمل على الحد من انتشاره.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية: إن 77% ممن أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في الصين تعافوا وعادوا لحياتهم الطبيعية.