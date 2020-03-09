الدولار يرتفع بشكل مفاجئ أمام الجنيه

09 مارس 2020 - 06:33 م

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين ارتفاعًا ملحوظًا.

وجاء الارتفاع بسبب الاضطرابات الحادة التي تشهدها أسواق المال العالمية على خلفية المخاوف من تفشي فيروس "كورونا".

وحقق الدولار قفزة بلغ نحو 5 قروش في أغلب البنوك العاملة بمصر.

وفي البنك المركزي نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أما بنك الإسكندرية فسجل 15.64 جنيه للشراء ونحو 15.74 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

في حين بلغ في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.