ارتفاع لمستوى تاريخي.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

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أسعار الذهب تشهد استقرار وعيار 21 يسجل 662 جنيهًا

سجلت أسعار الأوقية اليوم الاثنين ارتفاعا لمستوى تاريخي لم تشهده منذ 7 سنوات مما ساهم في صعود أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 9 مارس 2020.

وارتفع سعر الأوقية أعلى سعر في التاريخ في بداية تعاملات بسوق الصاغة

وسجل عيار 21 اليوم شهد اليوم ارتفاعا بنحو 4 جنيهات ليسجل أعلى سعر له علي الإطلاق ليلامس العيار الأكثر انتشار نحو 729 جنيها للجرام، مقارنة بـ 725 جنيها أمس.

وقفزت أسعار الأوقية عالميا صباح اليوم في بورصة الذهب لتصل إلى 1700 دولار للأوقية ، ثم تراجعت الآن لتسجل نحو 1670 دولارا للأوقية مع توقعات باستمرار صعود الذهب كملاذ آمن أوقات الضبابية، بالتزامن مع صعود سعر الدولار أمام الجنيه محليا.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 729 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 827 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 630 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5832 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1671 دولارًا.

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