» جماهير ليفربول تفاجئ "صلاح" بهذا الأمر

توج محمد صلاح، نجم الكرة المصرية ونادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أجمل هدف سجله الفريق في شهر فبراير.

وتفوق هدف محمد صلاح في مرمى ساوثامبتون على 9 أهداف أخرى نشرتها صفحات نادي ليفربول لاختيار الأفضل من بينها عن شهر فبراير الماضي، ليحصد الهدف الثاني الذي سجله صلاح في شباك «القديسين» الجائزة التي توج بها في وقت سابق أكثر من مرة.

واحتل هدف ساديو ماني في شباك نورويتش سيتي المركز الثاني في تصويت جماهير ليفربول، وجاء هدف أليكس تشامبرلين في مرمى ساوثامبتون في المركز الثالث وفقًا لعدد الأصوات.