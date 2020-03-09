» مقتل 6 سجناء اعتراضًا على إجراءات كورونا بإيطاليا

09 مارس 2020 - 06:06 م

قتل 6 سجناء في إيطاليا خلال احتجاجهم ضد القيود التي فرضتها سلطات البلاد بهدف منع انتشار فيروس "كورونا" في السجون، وفقا لما أفادت به الشرطة الإيطالية اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن شرطة السجون الإيطالية تأكيدها أن السجناء لاقوا حتفهم بعد اقتحامهم لعيادة سجن مدينة مودينا وأخذهم جرعات زائدة من مسكن الميثادون.

وتتواصل في العديد من السجون الإيطالية احتجاجات وأحداث شغب يقوم بها السجناء، ضد القيود الجديدة المفروضة.

والأحد، أصدر رئيس الوزراء الإيطالي مرسوما تشريعيا يقضي باتخاذ تدابير وفرض قيود جديدة لمنع انتشار "كورونا"، ومن بين القيود الجديدة هذه، إلغاء اللقاءات بين السجناء وذويهم.

وفي أكبر حصيلة وفيات يومية في إيطاليا، أعلنت السلطات، الأحد، وفاة 133 شخصا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 366، إضافة إلى 6 آلاف و387 إصابة بالفيروس.