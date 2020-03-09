» عقوبات كبيرة في الدوري السعودي

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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، مجموعة من العقوبات على اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية ومسئولي الأندية، بعد نهاية الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الدوري السعودي.

وقررت لجنة الانضباط تغريم كل من سالم الدوسري لاعب نادي الهلال، ونور الدين امرابط بمبلغ قيمته 20 ألف ريال ، لغيابهما عن المؤتمرات الصحفية بعد المباريات.

وقررت اللجنة أيضًا تغريم فهد المفرج عضو مجلس إدارة نادي الهلال مبلغ 20 ألف ريال سعودي، لدخوله أرض الملعب في مباراة فريقه أمام الاتفاق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وهي نفس الغرامة التي وقعت على روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر لعدم ارتدائه البطاقة التعريفية.

ووقعت اللجنة غرامة مالية قيمتها 50 ألف ريال سعودي الرئيس التنفيذي لنادي الشباب، لإهانته نادي النصر في وسائل الإعلام.

يذكر أن نادي الهلال يحتل صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 50 نقطة، بعد مرور الجولة 21 من عمر المسابقة.

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