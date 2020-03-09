شاب يخلع ملابسه أمام فتاة بالإسكندرية.. وهذا ما حدث

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فتاة

الإسكندرية

يخلع ملابسه امام فتاة

أصدرت النيابة العامة بالإسكندرية، قرارها بشأن شاب اقتحم محل به فتاة بمفردها في منطقة المنتزه، وخلع ملابسه أمامها.

وقررت النيابة إحالة الشاب، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، متهما بارتكاب الفعل الفاضح العلني والاعتداء على أنثى.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المتهم ارتكب فعلا فاضحا بالطريق العام، حيث خلع ملابسه أمام الفتاة المجني عليها "ي.أ" أثناء وجودها بمفردها داخل المحل الخاص بها في المنتزه.

وأكدت التحقيقات أن المجني عليها كانت بمفردها داخل المحل الخاص بها، حين اقترب منها المتهم، وخلع ملابسه وأظهر عضوا حساسا من جسده، ثم لاذ بالفرار.

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليها بحضور محاميها مصطفى صالح، كما تعرفت على المتهم، خلال عرضه عليها.

ونجحت أجهزة الأمن بالاسكندرية، من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، بعد فحص الفيديو المقدم من المجني عليها للواقعة، حيث تبين أنه عاطل، وجرى القبض عليه، وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات معه، وأحالته للمحاكمة الجنائية.


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