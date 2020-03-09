» قطر تقدم مساعدات طبية لفلسطين بقيمة 10 مليون دولار

09 مارس 2020 - 05:20 م

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قدّم مساعدة طبية عاجلة للسلطة الفلسطينية، لمواجهة فايروس "كورونا"، بقيمة 10 ملايين دولار، على شكل معدات وأجهزة طبية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) "شكر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على تقديمه مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني عبارة عن أجهزة ومعدات طبية، بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، لمواجهة فيروس "كورونا".

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل، كما لم يصدر تعقيب من الحكومة القطرية.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الإثنين ارتفاع عدد المصابين بفايروس "كورونا" إلى 20 مصابا، بعد تسجيل إصابة جديدة.