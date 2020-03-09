البورصة تصل لأدنى مستوى منذ ثلاث سنوات وتخسر 31 مليارًا

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سجلت مؤشرات البورصة المصرية، خسائر تقدر بنحو 31 مليار جنيه، حيث تراجع رأس المال السوقي، بعد الإعلان عن ارتفاع الإصابات بمصر بفيروس كورونا المستجد فضلًا عن تسجيل أول حالة وفاة.

وهوت المؤشرات خلال جلسة اليوم الاثنين، بدافع من مبيعات المستثمرين المصريين والعرب، بالتزامن مع الإعلان عن تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، ليغلق عند مستوى 596 مليار جنيه.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 تراجعًا بنحو 7%، ليبلغ مستوى 11 ألف نقطة.

وتأتي تلك النسبة التي سجلها المؤشر، كأدنى مستوى له منذ ما يقرب من 3 سنوات، بينما هبط مؤشر EGX50 بنسبة 5.3% ليغلق عند مستوى 1546 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX100 هبوطًا بنسبة 7% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة.

ولم تنخفض جميع الأسهم بالبورصة المصرية، بل ارتفعت أسهم شركتين فقط، فيما سجلت أسهم 107 شركات انخفاضًا كبيرًا.

أما عن مستويات 35 شركة فلم تتغير، واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع مسجلين صافي بيع بلغ 20.7 مليون جنيه للعرب و23 مليون جنيه للأجانب.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي شراء بلغ 43.7 مليار جنيه.


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