15 حالة إصابة جديدة بكورونا مؤكدة في السعودية

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أعلنت وزارة الصحة السعودية أن السلطات اكتشفت 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات ليصل إلى 15 حالة

وكانت السعودية أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم عن اكتشاف 4 حالات جديدة بالفيروس ووصل إجمالي الحالات وقتها إلى 15، ليصل حاليا إلى 30 حالة.

جدير بالذكر أن السعودية قد علقت سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلي 9 دول للحد من انتشار فيروس "كورنا"، وهذه الدول هي الإمارات والكويت والبحرين ومصر و لبنان وسوريا وكوريا الجنوبية وإيطاليا والعراق.


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