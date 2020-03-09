«الوزراء» يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس

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المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
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نفى المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة الوزراء، ما تردد عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بعقد الحكومة اجتماع لاتخاذ قرار بتأجيل الدراسة أو تعليقها لفترة معينة.

وأضاف المتحدث، خلال تصريحات له، أنه سيتم إصدار القرار بإلغاء المواد لفترة مؤقتة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة  فيروس كورونا المستجد.

ونفى المستشار نادر سعد، ما تردد بأن هناك نية لدى الحكومة في إصدار قرار بمنع إلغاء الشيشة في المقاهي.


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