قريبًا..مصل جديد لـ فيروس كورونا بمصر

أعلن المركز القومى للبحوث، عن تفاصيل العمل على لقاح جديد لـ فيروس كورونا

وأكد الدكتور محمد أحمد، رئيس الفريق البحثى لإنتاج اللقاح، أنه يتم العمل على أبحاث علمية مصرية خالصة هذا التوقيت لاستخراج لقاح أو مصل معين للحد من فيروس كورونا.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية: "العالم كله يعمل على إنتاج لقاحات بطرق مختلفة، والدول تحركت في اتجاه اللقاح والدواء ".

وأضاف أن اللقاح هدفه الوقاية من كورونا، أما العلاج فهو مادة كيمائية تقضى على الميكروب ومصر الآن في الخطوات الأولى .

وتابع أنه يوجد تواصل بين المركز القومى للبحوث ومختبرات عالمية أخرى في أمريكا وألمانيا وفرنسا والصين .

وأكد أن اللقاح الجديد يحتاج لـ 4 أشهر، للانتهاء منه قبل دخوله في مراحل الدراسات الطبية .