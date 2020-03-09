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"سني مش للنقد".. نادية الجندي تثير غضب متابعيها

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نادية الجندي
نادية الجندي
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علا خطاب

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تويتر

انتقادات

نادية الجندي

عمر

عبرت الفنانة نادية الجندي، عن استيائها، من بعض متابعيها،الذين ينتقدون صورها بسبب عمرها، حيث أكدت أن الفنان ليس له عمر محدد .

قالت نادية الجندى عبر حسابها على "تويتر": " فعلا بقت ظاهرة غريبة الفنان مالوش عمر".

وأضافت نادية الجندى: "من أمته السن بقي سبه في جبين الإنسان من أمته السن بقي عيب أنتقد أعمالي وليس سني".

وأنهت نادية الجندى تغريدتها قائلة: "هو العمر بإيد الإنسان دي سنه الحياه معترضين عليها بدل ما تنتقدوا خليكم في سني وعندكم اللياقة البدنية والشكل ده الشاطر اللي شكله يبان أصغر من سنه".

وتفاعل عدد كبير من متابعى نادية الجندى عبر تويتر وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

اللي بيتكلم عن السن دة مريض الفن ليس له علاقة بالسن أبدا. انتي متألقةونتمني نشاهدك علي الشاشة قريبا، ما شاء الله عليكي


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