» مروعة.. يقتل زوجين ويدفنهما في فناء منزلهما لهذا السبب البسيط

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متابعات- أمينة عبد العال

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الشرطة

شاحنة

ولاية فلوريدا

شهدت ولاية فلوريدا الأمريكية، جريمة قتل بشعة حيث قتل رجل زوجين بإطلاق النار عليهما خلال نومهما ثم دفنهما في مستنقع خلف منزلهما.

ولم تكتشف الواقعة إلا بعد أن حاولت فتاة بيع شاحنة مقابل 200 دولار فقط مخبرة الراغبين في الشراء أن مالك الشاحنة لم يعد بحاجة إليها لأنه مات بطلق ناري في رأسه، مؤكدة أنه يجب أن تتخلص من الشاحنة.

وأثارت طريقتها في بيع الشاحنة الشك فأبلغ الناس عنها وقامت الشرطة بالتحقيق معها لتعترف بأنها ساعدت المتهم"جاكسون" وهو زوج والدتها في إخفاء الجثتين خلف منزل القتيلين و قادت المحققين إلي موقع الجثتين المتحللتين في المستنقع.

جدير بالذكر أن السبب وراء تلك الجريمة البشعة هو أن الزوج كان مدينا لـ"جاكسون" بمبلغ من المال مما دفعه إلي اقتحام منزل الضحية وإطلاق النار علي رأسه وزوجته وهم نائمين.


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