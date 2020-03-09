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«السيسى» ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل زهور على النصب التذكارى

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فى يوم الشهيد..

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.

وقام القائد العام يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

ثم توجه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات.

وقام القائد العام بمصافحة عدد من قدامى القادة السابقين وكبار قادة القوات المسلحة.

وفى سياق متصل أناب الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بهذه المناسبة رافقهم خلال المراسم السادة المحافظين ومديرى الأمن.



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