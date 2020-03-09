» وكيل حقوق الفيوم يعلن استعداده لتولي بوفيه النقابة لهذا السبب

09 مارس 2020 - 01:07 م

كشف الدكتور إبراهيم إلياس أستاذ القانون الدولي ووكيل كلية حقوق الفيوم ،عن أسباب تراجعه عن الترشح لمنصب نقيب المحامين خاصة أنه أول من كان قد أعلن قبل شهور عن نيته، ثم تراجع ليترشح علي عضوية مجلس النقابة العامة عن محكمة استئناف القاهرة.

وقال "إلياس" في بيان تلقت"المصريون" نسخة منه، الذي شغل عضوية مجلس نقابة المحامين علي مدار دورتين متتاليتين، إنه فوجئ خلال جولاته الانتخابية بتصميم زملائه المحامين لمعرفة سر تراجعه ، مؤكدا أن هذا الأمر كشف له عن مدي التأثير الذي حققه خلال فترة رئاسته للجنة الشئون السياسية بالنقابة، وأن تراجعه جاء ليحافظ علي نقابة المحامين وعدم تفتيت الأصوات واستمرار رسالته في خدمة أعضاء النقابة في أي مكان حتى ولو تولي مسؤولية البوفيه الخاص بالنقابة فأنه سيشرف بذلك طالما كان في خدمة زملائه المحامين والمحاميات.

أوضح أن من المهم الآن أن رسالته تصل، وإن كان المجلس الحالي قد حقق إنجازات فليكملها، فليس هناك أي خصومة معهم بل تنافس شريف وليس عيبا أن يتنافس البعض على منصب النقيب أو العضو ، فهذه سنة الحياة ومن يختاره أعضاء النقابة فلابد أن يدعمه الجميع.

يذكر أن انتخابات النقابة العامة للمحامين ستجري منتصف الشهر الجاري ويتنافس فيها 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس.