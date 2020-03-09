  • الإثنين 09 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:29 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الوقاية من كورونا

قريبًا..مصل جديد لـ فيروس كورونا بمصر

عماد متعب

أول رسالة من "متعب" فور عودته لمنزله

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

«الوزراء» يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس

ارشيف

"الجبلاية" تنهى أزمة سماعات الـ «var »

مجهول

بعد كورونا.. فنان شهير ينشر فيديو من داخل الحجر الصحي

الخارجية المصرية

الخارجية المصرية تصدرا بيانا للتعليق على محاولة اغتيال "حمدوك"

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

أول رسالة من "حمدوك" بعد محاولة اغتياله

فيروس لعلاج سرطان المثانة

سلالة جديدة أكثر شراسة من فيروس كورونا تهدد العالم

الشرطة الكويتية

تهز الكويت.. شابان يعتديان على عسكري ويصورونه أمام فتاتين برفقتهما

الشرطة السعودية

السعودية.. يصدم ”ابنته“ بحقيقة نسبها بعد 37 عاما

وكيل حقوق الفيوم يعلن استعداده لتولي بوفيه النقابة لهذا السبب

آخر الأخبار

الدكتور إبراهيم إلياس أستاذ القانون الدولي وكيل كلية حقوق الفيوم
الدكتور إبراهيم إلياس أستاذ القانون الدولي وكيل كلية حقوق الفيوم
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

جماهير الريال تنقلب على زيدان.. لهذا السبب

#

اتفاقية للسودان مع الجماعات المسلحة.. لهذا السبب

#

فنان شهير برفقة الأمير الوليد بن طلال.. لهذا السبب

#

لهذا السبب.. "المعلم" غضبان

نقيب المحامين

القانون الدولي

كلية حقوق

حقوق الفيوم

كشف الدكتور إبراهيم إلياس أستاذ القانون الدولي ووكيل كلية حقوق الفيوم ،عن أسباب تراجعه عن الترشح لمنصب نقيب المحامين خاصة أنه أول من كان قد أعلن قبل شهور عن نيته، ثم تراجع ليترشح علي عضوية مجلس النقابة العامة عن محكمة استئناف القاهرة.

وقال "إلياس" في بيان تلقت"المصريون" نسخة منه، الذي شغل عضوية مجلس نقابة المحامين علي مدار دورتين متتاليتين، إنه فوجئ خلال جولاته الانتخابية بتصميم زملائه المحامين لمعرفة سر تراجعه ، مؤكدا أن هذا الأمر كشف له عن مدي التأثير الذي حققه خلال فترة رئاسته للجنة الشئون السياسية بالنقابة، وأن تراجعه جاء ليحافظ علي نقابة المحامين وعدم تفتيت الأصوات واستمرار رسالته في خدمة أعضاء النقابة في أي مكان حتى ولو تولي مسؤولية البوفيه الخاص بالنقابة فأنه سيشرف بذلك طالما كان في خدمة زملائه المحامين والمحاميات.

أوضح أن من المهم الآن أن رسالته تصل، وإن كان المجلس الحالي قد حقق إنجازات فليكملها، فليس هناك أي خصومة معهم بل تنافس شريف وليس عيبا أن يتنافس البعض على منصب النقيب أو العضو ، فهذه سنة الحياة ومن يختاره أعضاء النقابة فلابد أن يدعمه الجميع.

يذكر أن انتخابات النقابة العامة للمحامين ستجري منتصف الشهر الجاري  ويتنافس فيها 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "سني مش للنقد".. نادية الجندي تثير غضب متابعيها
» مروعة.. يقتل زوجين ويدفنهما في فناء منزلهما لهذا السبب البسيط
» بعد كورونا.. فنان شهير ينشر فيديو من داخل الحجر الصحي
» وكيل حقوق الفيوم يعلن استعداده لتولي بوفيه النقابة لهذا السبب
» «السيسى» ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل زهور على النصب التذكارى
» كواليس أول مران للزمالك بعد موقعة "رادس"
» 8,7 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية فى شهرين
» تعرف على خطة السياحة لترميم آثار بمصر الجديدة
» تعليق الدراسة في قطر بداية من غد
» صادمة.. بسبب زوجها فتاة تُقتل بـ 1000 دولار
» العلماء يحذرون: "كورونا" المتطور أكثر شراسة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب