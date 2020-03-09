سلالة جديدة أكثر شراسة من فيروس كورونا تهدد العالم

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وكالات - الدويني فولي

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أعلنت قناة فوكس نيوز عن دراسة صينية جديدة نشرتها ، أن فيروس كورونا الذي بث الرعب في قلوب المواطنين حول العالم في طريقه لتطوير نفسه و الدخول في مرحلة جديدة أكثر شراسة. 

وفقا لما نشرته فوكس نيوز أن الدراسة الصينية تشير أن فيروس كورونا الشهير بدأ في الإنقسام مما ينبئ بوجود سلالة جديدة من الفيروس في طريقها للظهور في النور وفي هذه الحالة سيواجه العالم فيروس أكثر شراسة و فتكا بالبشر من كورونا القديم . 


وذكرت الدراسة أن فيروس كورونا إنقسم إلى سلالتين "إل" وهي السلالة الجديدة والاكثر شراسة من القديمة ، وسلالة آخرى تسمى "سي" وهي أقل ضررا من الأولى. 


وعللت الدراسة سبب وفيات مدينة ووهان الصينية لأن سلالة " إل" الاكثر إنتشارا هناك، لذلك فإن نسبة الإصابات والوفيات في الصين أكثر من أي بلد آخر. 

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