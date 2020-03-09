» كواليس أول مران للزمالك بعد موقعة "رادس"

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أدى المغربى محمد أوناجم جناح فريق الزمالك، جلسة علاجية وتأهيلية فى صالة جيمانزيوم النادى، ضمن البرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبى للتعافى من إصابة الركبة التى يعانى منها والتى تعرض لها مؤخرًا.

كما خصص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك فقرة تأهيلية لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق عقب أدائه تدريبات الجرى حول الملعب لتجهيزه بأفضل شكل ممكن الفترة المقبلة، قبل المواجهة المقبلة أمام الاتحاد السكندرى المحدد لها الخميس المقبل.

كما حرص الجهاز الفنى للزمالك، على أداء مجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا فى لقاء الترجى الأخير بدورى أبطال أفريقيا تدريبات تأهيلية فقط سواء داخل الملعب أو بجيمانيزيوم النادى.

وعلى هامش المران المنعقد بالنادى الآن، خصص الجهاز الفنى فقرة خاصة للثلاثى محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالغنى وعبدالله جمعة، وعدم خوضهم التدريبات الجماعية وذلك من أجل تجهيزهم بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.


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