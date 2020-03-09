  • الإثنين 09 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الوقاية من كورونا

قريبًا..مصل جديد لـ فيروس كورونا بمصر

عماد متعب

أول رسالة من "متعب" فور عودته لمنزله

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

«الوزراء» يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس

ارشيف

"الجبلاية" تنهى أزمة سماعات الـ «var »

مجهول

بعد كورونا.. فنان شهير ينشر فيديو من داخل الحجر الصحي

الخارجية المصرية

الخارجية المصرية تصدرا بيانا للتعليق على محاولة اغتيال "حمدوك"

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

أول رسالة من "حمدوك" بعد محاولة اغتياله

فيروس لعلاج سرطان المثانة

سلالة جديدة أكثر شراسة من فيروس كورونا تهدد العالم

الشرطة الكويتية

تهز الكويت.. شابان يعتديان على عسكري ويصورونه أمام فتاتين برفقتهما

الشرطة السعودية

السعودية.. يصدم ”ابنته“ بحقيقة نسبها بعد 37 عاما

أول رسالة من "حمدوك" بعد محاولة اغتياله

عرب وعالم

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

أول إجراء من "الصحة" بعد اكتشاف "كورونا"

#

أول رد من "شلبى" بعد مقاطعة إنبى له

#

أول تعليق من "القحطاني" بعد تبرئته من مقتل خاشقجي‎

#

أول ظهور لـ طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة

دوري

الزمالك

بطولة

أبطال

رادس

طمأن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، محبيه عبر رسالة علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بعد محاولة اغتياله صباح اليوم في الخرطوم.

وكتب في رسالته:"أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة تامة. ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي، فهذه الثورة محمية بسلميتها وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام".

جدير بالذكر أن حمدوك تعرض لمحاولة اغتيال صباح اليوم في الخرطوم، بواسطة قنبلة بدائية الصنع استهدفت موكبه المكون من سيارتين في منطقة "كبري كوبري"شمال شرقي العاصمة السودانية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "سني مش للنقد".. نادية الجندي تثير غضب متابعيها
» مروعة.. يقتل زوجين ويدفنهما في فناء منزلهما لهذا السبب البسيط
» بعد كورونا.. فنان شهير ينشر فيديو من داخل الحجر الصحي
» وكيل حقوق الفيوم يعلن استعداده لتولي بوفيه النقابة لهذا السبب
» «السيسى» ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل زهور على النصب التذكارى
» كواليس أول مران للزمالك بعد موقعة "رادس"
» 8,7 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية فى شهرين
» تعرف على خطة السياحة لترميم آثار بمصر الجديدة
» تعليق الدراسة في قطر بداية من غد
» صادمة.. بسبب زوجها فتاة تُقتل بـ 1000 دولار
» العلماء يحذرون: "كورونا" المتطور أكثر شراسة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب