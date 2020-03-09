أول رسالة من "حمدوك" بعد محاولة اغتياله

09 مارس 2020 - 12:50 م

طمأن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، محبيه عبر رسالة علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بعد محاولة اغتياله صباح اليوم في الخرطوم.

وكتب في رسالته:"أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة تامة. ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي، فهذه الثورة محمية بسلميتها وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام".

جدير بالذكر أن حمدوك تعرض لمحاولة اغتيال صباح اليوم في الخرطوم، بواسطة قنبلة بدائية الصنع استهدفت موكبه المكون من سيارتين في منطقة "كبري كوبري"شمال شرقي العاصمة السودانية.