  • الإثنين 09 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشرطة الكويتية

تهز الكويت.. شابان يعتديان على عسكري ويصورونه أمام فتاتين برفقتهما

الشرطة السعودية

السعودية.. يصدم ”ابنته“ بحقيقة نسبها بعد 37 عاما

ارشيف

أول صور لـ «رونالدينيو» داخل محبسه

استون فيلا

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

فيفا

قرار عاجل من "فيفا" بشأن كأس العالم بقطر

ارشيف

فيديو.. نجاة رئيس وزراء السودان من محاولة اغتيال

الاهلى

الأهلى يخضع للحجر الصحى بمطار القاهرة

اصابة أرملة ملياردير سعودي بفيروس كورونا

أول ظهور لإعلامية مصابة بـ"كورونا"

نادي الزمالك

خزينة الزمالك تنتعش بـ 5 ملايين جنيه

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

السعودية.. يصدم ”ابنته“ بحقيقة نسبها بعد 37 عاما

عرب وعالم

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

السعودية تستثني هؤلاء القادمين من مصر من تحليل "كورونا"

#

ما لا تعرفه عن الراحل عمرو مراد فهمي

#

موعد تشييع جنازة "عمرو مراد فهمي"

#

حادث مروع.. طعن سعودية بعد محاولة اغتصابها

السعودية

أخبار السعودية

صدمة

نسب

واقعة غريبة شهدتها المملكة العربية السعودية، حيث فوجئت امرأة  بعد 37 عاما من انتسابها لأب سعودي في حائل بأنها ليست ابنته.

وكشفت المرأة والتي تكنى بـ“أم فهد، أنه وقبل 8 سنوات أخبرها والدها أنها ”لقيطة“، وأنه أحضرها وزوجته من ملجأ للأيتام وهي رضيعة في أسبوعها الأول، ورباها ومنحها اسمه، ثم قرر أن يتخلص منها.

وقالت إنها لم ”تعرف حنان الأبوين يوما“، مبينة أنها حملت اسم مَن تبناها كأب وموظف متقاعد، وقام بتزويجها وهي في عمر 13 عاما، كما حرمها من دراستها، ليستدعيها بعد سنوات طويلة ويخبرها بالحقيقة، ويطلب منها مغادرة المنزل.

وذكرت أن متبنيها أخبرها بالحقيقة كونه رزق بثروة كبيرة إثر حصوله على تعويض منازل يمتلكها، وتابعت: ”أقنعته زوجته التي كنت أناديها بأمي بكشف الحقيقة للتخلص مني وإبعادي عن الميراث، كما علمت أخيرا أنه طوال سنوات تربيتي كان يتحصل على دعم وزاري من التنمية الاجتماعية مقابل الحضانة والتربية“.

وهرعت ”أم فهد“ فور صدمتها لإجراء تحاليل للحمض النووي، أظهرت صدق اعتراف الأب المتبني؛ ما أسفر لاحقا عن طلاقها من زوجها، والذي أخذ منها أبناءها عنوة، بعد أن أصبحت بلا هوية ولا سكن، واضطرت للعمل خادمة في المنازل لتأمين سبل عيشها.

وحسب صحيفة عكاظ: ”بعدما كنت وسط أشقاء وشقيقات، ولديّ منزل وخادمات وسيارات، بت لا أعرف أسرتي“.

وبعد معاناة إثر اكتشافها الحقيقة، لجأت إلى وزارة التنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لتقييدها رسميا ضمن مستحقي الدعم، وتمت إحالتها مؤقتا إلى دار الحماية.

وأكد مصدر في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه تمت مباشرة حالة ”أم فهد“، وجرى توفير سكن لها، ومساعدتها في استعادة أطفالها. كما حسِم أمر هويتها، بغرض تصحيح اسمها، واستخراج هوية جديدة لها، وهو ما تم بالفعل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» صادمة.. بسبب زوجها فتاة تُقتل بـ 1000 دولار
» العلماء يحذرون: "كورونا" المتطور أكثر شراسة
» انتهاء موسم نجم الأهلى بعد تجدد إصابته
» هيفاء وهبي تنفصل عن زوجها "السري"
» القصة الكاملة لطلاق أنغام من أحمد إبراهيم
» الإسماعيلى يستدرج الجونة بالدورى
» المصرى يطوى "الكونفدرالية" ويستعد للحرس
» انفراجة في أزمة المهاجرين علي حدود اليونان
» وزارة الصحة تصدر بيانا بشأن مستجدات فيروس "كورونا"
» "المصارف العربية" يكشف تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي
» السعودية تؤجل أكبر حدث رياضي في المملكة بسبب كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب