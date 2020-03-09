أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الملاعب، أبرزها مواجهة ليستر سيتي وأستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه".

"المصريون" تستعرض أبرز المباريات والقنوات الناقلة لها كالتالي..

الدوري المصري الممتاز

الإسماعيلي X الجونة - 05:00 مساءً - أون سبورت

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي  X أستون فيلا - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2

الدوري الإيطالي

ساسولو X بريشيا - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 4


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