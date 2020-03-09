  • الإثنين 09 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشرطة الكويتية

تهز الكويت.. شابان يعتديان على عسكري ويصورونه أمام فتاتين برفقتهما

الشرطة السعودية

السعودية.. يصدم ”ابنته“ بحقيقة نسبها بعد 37 عاما

ارشيف

أول صور لـ «رونالدينيو» داخل محبسه

استون فيلا

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

فيفا

قرار عاجل من "فيفا" بشأن كأس العالم بقطر

ارشيف

فيديو.. نجاة رئيس وزراء السودان من محاولة اغتيال

الاهلى

الأهلى يخضع للحجر الصحى بمطار القاهرة

اصابة أرملة ملياردير سعودي بفيروس كورونا

أول ظهور لإعلامية مصابة بـ"كورونا"

نادي الزمالك

خزينة الزمالك تنتعش بـ 5 ملايين جنيه

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أول صور لـ «رونالدينيو» داخل محبسه

الرياضة

ارشيف
ارشيف
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

شاهد.. أول صورة لـ" بسمة وهبة" من داخل المستشفى

#

أول ظهور لـ محمد فؤاد بعد أزمته الصحية:"فؤش بخير"

#

أول قرار لـ «كارتيرون» قبل مواجهة أول أغسطس

#

إهداء أول عمرة لـ " شعبان عبد الرحيم"

نشرت صحيفة "أس" الإسبانية، أول صورة للبرازيلي رونالدينيو داخل أحد سجون باراجواى، بعد اعتقاله بسبب دخوله برفقة شقيقه إلى البلاد بجوازت سفر مزورة.

وأرسل رونالدينيو وشقيقه روبرتو إلى الاحتجاز، للمحاكمة في باراجواي يوم السبت الماضى، حيث تم اعتقالهم لدخولهم باراجواى بجوازات سفر مزورة، وكانوا يعتزمون التواجد في حدث تضامني.

ووفقًا للمدعي العام في باراجواي المسؤول عن القضية، فقد دخل رونالدينيو وشقيقه البلاد بطريقة غير قانونية، وبالإضافة إلى ذلك، هناك المزيد من الجرائم المتعلقة بهم قيد التحقيق. واحتُجز رونالدينيو وشقيقه في الرابطة المتخصصة للشرطة الوطنية في أسونسيون ومن هناك تم نشر هذه الصورة في السجن، والتي ظهر فيها مبتسمًا.

أكدت الصحيفة، نقلاً عن عن تقارير برازيلية أن رونالدينيو يتواجد في نفس السجن المُحتجز به سجينين مشهورين في البلاد، وهما الرئيس السابق لاتحاد باراجواي لكرة القدم رامون جونزاليس ونائبه ميجيل كويفاس.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» صادمة.. بسبب زوجها فتاة تُقتل بـ 1000 دولار
» العلماء يحذرون: "كورونا" المتطور أكثر شراسة
» انتهاء موسم نجم الأهلى بعد تجدد إصابته
» هيفاء وهبي تنفصل عن زوجها "السري"
» القصة الكاملة لطلاق أنغام من أحمد إبراهيم
» الإسماعيلى يستدرج الجونة بالدورى
» المصرى يطوى "الكونفدرالية" ويستعد للحرس
» انفراجة في أزمة المهاجرين علي حدود اليونان
» وزارة الصحة تصدر بيانا بشأن مستجدات فيروس "كورونا"
» "المصارف العربية" يكشف تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي
» السعودية تؤجل أكبر حدث رياضي في المملكة بسبب كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب