أول صور لـ «رونالدينيو» داخل محبسه

09 مارس 2020 - 11:39 ص

نشرت صحيفة "أس" الإسبانية، أول صورة للبرازيلي رونالدينيو داخل أحد سجون باراجواى، بعد اعتقاله بسبب دخوله برفقة شقيقه إلى البلاد بجوازت سفر مزورة.

وأرسل رونالدينيو وشقيقه روبرتو إلى الاحتجاز، للمحاكمة في باراجواي يوم السبت الماضى، حيث تم اعتقالهم لدخولهم باراجواى بجوازات سفر مزورة، وكانوا يعتزمون التواجد في حدث تضامني.

ووفقًا للمدعي العام في باراجواي المسؤول عن القضية، فقد دخل رونالدينيو وشقيقه البلاد بطريقة غير قانونية، وبالإضافة إلى ذلك، هناك المزيد من الجرائم المتعلقة بهم قيد التحقيق. واحتُجز رونالدينيو وشقيقه في الرابطة المتخصصة للشرطة الوطنية في أسونسيون ومن هناك تم نشر هذه الصورة في السجن، والتي ظهر فيها مبتسمًا.

أكدت الصحيفة، نقلاً عن عن تقارير برازيلية أن رونالدينيو يتواجد في نفس السجن المُحتجز به سجينين مشهورين في البلاد، وهما الرئيس السابق لاتحاد باراجواي لكرة القدم رامون جونزاليس ونائبه ميجيل كويفاس.