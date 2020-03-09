» صادمة.. بسبب زوجها فتاة تُقتل بـ 1000 دولار

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متابعات- أمينة عبد العال

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كولومبيا

الف دولار

ازالة الدهون

أجرت فتاة كولومبية تبلغ من العمر 29 عاما عملية جراحية لإزالة دهون جسمها بالليزر لتفاجئ زوجها في عطلة إلي إسبانيا  إلا أن العملية سببت لها مضاعفات خطيرة أدوت بحياتها .

ودفعت الفتاة 4 ملايين بيزو كولومبي "1000 دولار" مقابل عملية إزالة الدهون إلا أنها عانت من الإسهال مما أدي إلي هبوط حاد في ضغط الدم وأصبحت بشرتها داكنة بسبب انتشار البكتريا في جسمها بشكل كبير.

جدير بالذكر أن الفتاة نقلت إلي وحدة العناية المركزة في مستشفي ماجدالينا ميديو إلا أنها توفيت بعد 3 أيام.


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