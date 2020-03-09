» انتهاء موسم نجم الأهلى بعد تجدد إصابته

09 مارس 2020 - 11:09 ص

تجددت إصابة لاعب النادي الأهلى، كريم نيدفيد حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي جديد في ألمانيا بعد تجدد إصابة الركبة مؤخرا.

جاء ذلك بعد أن سافر اللاعب لألمانيا، للاطمئنان على حالته وقرر الطبيب الألماني منحه راحة سلبية لمدة شهر على أن يعود مجددا بعد انتهاء تلك الفترة.

ومن المتوقع أن يغيب نيدفيد عن الملاعب لمدة شهرين جديدين حال نجاح البرنامج التأهيلي بينما تزيد تلك المدة في حالة عدم نجاحه.

وحال عدم نجاح البرنامج سوف يخضع كريم نيدفيد إلى عملية جراحية جديدة وتزيد مدة غيابه حال الخضوع للجراحة الجديدة.