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متابعات- أمينة عبد العال

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ووهان

العلماء يحذرون

"كورونا" المتطور

أكثر شراسة

أعلنت دراسة صينية لباحثين من مدرسة علوم الحياة في جامعة بكين ومعهد باستير في شنغهاي، عن أن الفيروس المستجد طور نفسه علي الأقل مرة واحدة ، ما يعني أن هناك نوعين منه الآن وأحدهم رمزوا له بـ"أل" وهو السلالة الأكثر شراسة ويمثل 70% ، والنوع الثاني رمزوا له بـ" إس" وهو أقل شراسة ويمثل 30%.

وأشار العلماء إلى أن السلالة"أل" كانت الأكثر انتشارًا في المراحل الأولى من المرض في"ووهان"، لكنها تراجعت بعد شهر يناير الماضي، مرجحين أن يكون التدخل البشري قد وضع ضغط انتقائي كبير علي هذه السلالة، محذرين من أنه قد يكون أكثر عدوانية وينتشر بسرعة.

ولفت الباحثين إلى أن النوع"إس" وهو الأكبر سنا من الناحية التطورية و أقل عدوانية ربما زاد بسبب الضغط الانتقائي الأضعف نسبياً"، مؤكدين أن هناك حاجة ملحة لمزيد من الدراسات الفورية الشاملة التي تجمع بين الجينية والوبائية ،لافتين إلي أن البيانات المتاحة للدراسة كانت محدودة للغاية.


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