"أفلس".. فنان شهير يفتح النار على عمرو دياب

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عمرو دياب
عمرو دياب
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عمرو دياب

الهضبة

المهرجانات

زكي فطين عبد الوهاب

شن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، هجومًا شرسًا، عبر حسابه على "فيس بوك"،على المطرب عمرو دياب، مشيدا بأغاني المهرجانات.

وقال زكي فطين عبد الوهاب، في منشور له:"أنا عارف إن فى ناس هتزعل من الكلام اللى هقوله .. لكن بعد الهجوم الشرس على أغانى وموسيقى المهرجانات.. نفسى أفهم عمرو دياب الملقب بالهضبة.. بمناسبة ايه".

وتابع :"أغانيه وألحانه وكلمات أغانيه هى هى من 20 سنة.. ده إفلاس فني مابعده إفلاس.. أغانى المهرجانات فيها تجديد وابتكار وتنوع أكتر بكتير غصبا عن الملحن الفذ "حلمى بكر" .


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