» القصة الكاملة لطلاق أنغام من أحمد إبراهيم

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أنغام
أنغام
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جوجل

انفصال

انغام

احمد ابراهيم

أثار خبر انفصال أنغام عن زوجها الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم،جدلاً واسعًا، حيث تصدرت أنغام مؤشرات البحث على جوجل، وذلك بعد ساعات من تداول خبر الانفصال.

وكشفت مصار مقربة عن أن النجمة أنغام انفصلت عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم منذ عدة أسابيع دون ذكر الأسباب، بحسب "صدى البلد".

وحذفت الفنانة أنغام ، زوجها الفنان أحمد إبراهيم من قائمة المتابعين، عبر حساباتها على موقعي التواصل "تويتر"، و"إنستجرام"، وهو نفس الأمر الذي فعله الموزع أحمد إبراهيم.

و من ناحية أخرى كان قد نشر إبراهيم صورة لزوجته الأولى بصحبة ابنيهما على حسابه بموقع "فيس بوك"، وعلق على الصورة: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول اللي بيتقوا الله بجد مراتي وأم ولادي".


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