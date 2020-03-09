الأهلى يخضع للحجر الصحى بمطار القاهرة

09 مارس 2020 - 10:15 ص

وصلت بعثة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، إلى مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنين، قادمة من جوهانسبرج بعد لقاء فريق صن داونز الجنوب أفريقي، والتأهل للدور النصف النهائي ببطولة أفريقيا.

وحرص المسئولون على استقبال البعثة بالمطار جوهانسبرج لتسهيل إنهاء إجراءاتهم هناك وأيضًا فور وصولهم القاهرة.

وأدى الأهلي مرانه صباح أمس الأحد بإحدى الحدائق العامة القريبة من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا قبل عودتهم إلى القاهرة برئاسة محمود الخطيب.