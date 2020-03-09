» الإسماعيلى يستدرج الجونة بالدورى

09 مارس 2020 - 10:08 ص

يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره الجونة، فى الخامسة مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الدور الثانى من الجولة رقم 18 فى الدورى المصرى الممتاز، فى مباراة تشهد تطبيق تقنية «الفار»، للمرة الثانية فى المسابقة.

ويسعى الإسماعيلى لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد أن تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بهدف نظيف.

المدير الفنى للإسماعيلى استبعد أحمد أيمن ظهير الفريق، بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة التى يعانى منها، كما استبعد كلاً من محمد حمدى زكى وعماد حمدى وعبدالرحمن مجدى وحازم مرسى، وذلك لأسباب مختلفة.

ويحتل الإسماعيلى، المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة، فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 19 نقطة.