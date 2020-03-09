  • الإثنين 09 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:23 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فيفا

قرار عاجل من "فيفا" بشأن كأس العالم بقطر

ارشيف

فيديو.. نجاة رئيس وزراء السودان من محاولة اغتيال

الاهلى

الأهلى يخضع للحجر الصحى بمطار القاهرة

اصابة أرملة ملياردير سعودي بفيروس كورونا

أول ظهور لإعلامية مصابة بـ"كورونا"

نادي الزمالك

خزينة الزمالك تنتعش بـ 5 ملايين جنيه

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

فيروس "كورونا"

تفاصيل مثيرة بشأن مصري قادم من صربيا مُصاب بـ كورونا

السعودية

السعودية تُعلق سفر مواطنيها والمقيمين بها إلى 9 دول

وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة

متحدث "الصحة" يكشف رقم جديد لعدد حالات كورونا في مصر

إيطاليا

إيطاليا تعزل 16 مليونا بعد تزايد الوفيات بفيروس كورونا

بالفيديو..

أول ظهور لإعلامية مصابة بـ"كورونا"

الصفحة الأخيرة

اصابة أرملة ملياردير سعودي بفيروس كورونا
اصابة أرملة ملياردير سعودي بفيروس كورونا
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

الكويت تعلن عن وفاة أول حالة مصابة بـ "كورونا"

#

"فيس بوك" يسجل أول حالة مصابة بـ "كورونا"

#

عاجل.. تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في السعودية

#

تونس تسجل أول إصابة بـ"كورونا"

انستجرام

اصابة

كورونا

لجين عضاضة

نشرت الإعلامية اللبنانية، لجين عضاضة، مقطع فيديو عبر حسابها إنستجرام، ظهرت فيه تتحدث عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، التي أصيبت به مؤخرًا.

وظهرت لجين عضاضة في الفيديو تطمئن جمهورها على صحتها، وأنها حاليًا أفضل عما كانت عليه، بعدما كانت تشعر بـ حمي شديدة إثر الإصابة بالمرض، مشيرة إلى أن ابنتيها بصحة جيدة أيضًا ولم يصابا بالمرض، موجهة الشكر لكل من سأل عنها ودعمها في مرضها.

وأفادت تقارير إخبارية لبنانية، بأن لجين عضاضة، الزوجة السابقة لرجل الأعمال السعودي الراحل وليد الجفالي، أجرت فحوصات طبية في مستشفى الجامعة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد عودتها من بريطانيا، وارتفاع درجة حرارتها.

وأشارت التقارير إلى أنه تبين من الفحوصات الطبية إصابة لجين عضاضة بـ فيروس كورونا الجديد، بعدما شعرت بالإعياء الشديد وارتفاع درجة حرارتها، فتم نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي للخضوع لإجراءات الحجر.

يشار إلى أن لجين عضاضة من الشخصيات الشهيرة في الوطن العربي ولبنان، فهي مذيعة وعارضة أزياء سابقة، وهي أيضًا أرملة الملياردير الشهير وليد الجفالي، التي تزوجته في عام 2012.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» انتهاء موسم نجم الأهلى بعد تجدد إصابته
» بعد أنغام.. هيفاء وهبي تنفصل عن زوجها "السري"
» القصة الكاملة لطلاق أنغام من أحمد إبراهيم
» الإسماعيلى يستدرج الجونة بالدورى
» المصرى يطوى "الكونفدرالية" ويستعد للحرس
» انفراجة في أزمة المهاجرين علي حدود اليونان
» وزارة الصحة تصدر بيانا بشأن مستجدات فيروس "كورونا"
» "المصارف العربية" يكشف تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي
» السعودية تؤجل أكبر حدث رياضي في المملكة بسبب كورونا
» إيطاليا: إصابة رئيس أركان الجيش بفيروس كورونا
» بايدن: إذا بقي ترامب 4 سنوات أخرى سيضيع كوكب الأرض

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:10 م

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب