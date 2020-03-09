أول ظهور لإعلامية مصابة بـ"كورونا"

نشرت الإعلامية اللبنانية، لجين عضاضة، مقطع فيديو عبر حسابها إنستجرام، ظهرت فيه تتحدث عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، التي أصيبت به مؤخرًا.

وظهرت لجين عضاضة في الفيديو تطمئن جمهورها على صحتها، وأنها حاليًا أفضل عما كانت عليه، بعدما كانت تشعر بـ حمي شديدة إثر الإصابة بالمرض، مشيرة إلى أن ابنتيها بصحة جيدة أيضًا ولم يصابا بالمرض، موجهة الشكر لكل من سأل عنها ودعمها في مرضها.

وأفادت تقارير إخبارية لبنانية، بأن لجين عضاضة، الزوجة السابقة لرجل الأعمال السعودي الراحل وليد الجفالي، أجرت فحوصات طبية في مستشفى الجامعة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد عودتها من بريطانيا، وارتفاع درجة حرارتها.

وأشارت التقارير إلى أنه تبين من الفحوصات الطبية إصابة لجين عضاضة بـ فيروس كورونا الجديد، بعدما شعرت بالإعياء الشديد وارتفاع درجة حرارتها، فتم نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي للخضوع لإجراءات الحجر.

يشار إلى أن لجين عضاضة من الشخصيات الشهيرة في الوطن العربي ولبنان، فهي مذيعة وعارضة أزياء سابقة، وهي أيضًا أرملة الملياردير الشهير وليد الجفالي، التي تزوجته في عام 2012.