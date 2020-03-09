بشرى سارة للقرى الأكثر احتياجا من بنك التنمية الصناعية

أعلن ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية أنه وفى إطار جهود المسئولية المجتمعية للبنك تم إقرار مضاعفة جهود البنك في دعم التنمية داخل القرى الأشد احتياجا وبالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.

جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر السنوي لمؤسسة صناع الخير للتنمية والتى أكد فيها تعاون البنك مع صناع الخير لتنفيذ مشروع تنموي يعود بالقرية المصرية إلي قرية المنتج الواحد وتم التنفيذ بعمل مشروع النول داخل قرية دار السلام بمحافظة الفيوم، والتى قامت المؤسسة بإعادة إعمارها

وأشار فهمى إلى أن البنك يعمل على تقديم خدمات مصرفية لدعم المشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر ومن خلال مسؤوليته المجتمعية يسعى إلى دعم شرائح غير القادرين بالقرى الأكثر احتياجا وامداها بمشروعات تنموية صغيره حتى تؤمن لها دخل شهرى ثابت وتساهم فى صناعة اقتصاد محلى جيد.

يذكر أن مؤتمر مؤسسة "صناع الخير" للتنمية السنوي 2020، عقد تحت رعاية المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحت عنوان "نبض حياة"، وتم خلاله إطلاق ثلاث مبادرات إنسانية جديدة هي: "نبض حياة" لعلاج مرضى القلب، و"لمسة خير" لعلاج مرضى الأمراض الجلدية، وكذلك مبادرة "طاقة نور" لعلاج مرضى الشبكية، كذلك تم تنصيب الفنانة بشرى سفيرة لمبادرة "لمسة خير"، والكابتن شوقي غريب سفيرا لمبادرة "نبض حياة"، والكابتن أحمد جسن سفيرا لمبادرة "طاقة نور"، كما تم تكريم كل من مجمد سعفان وزير القوى العاملة، ود. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، وتكريم إدارة إيثار ببنك المصرف المتحد، ود. عمر برادة، ومؤسسة أبو العينين، وبنك التنمية الصناعية.. كما شارك في فعاليات المؤتمر عدد من الوزراء والمحافظين ونجوم الفن والرياضة.