الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 9 مارس تراجع ملحوظ حيث سجل 15.43 جنيه مقابل 15.56 في المعاملات الصباحية أمس الأحد.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه.

كما سجل في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه، وسجل في بنك قناة السويس 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه.



