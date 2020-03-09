  • الإثنين 09 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:22 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فيفا

قرار عاجل من "فيفا" بشأن كأس العالم بقطر

ارشيف

فيديو.. نجاة رئيس وزراء السودان من محاولة اغتيال

الاهلى

الأهلى يخضع للحجر الصحى بمطار القاهرة

اصابة أرملة ملياردير سعودي بفيروس كورونا

أول ظهور لإعلامية مصابة بـ"كورونا"

نادي الزمالك

خزينة الزمالك تنتعش بـ 5 ملايين جنيه

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

فيروس "كورونا"

تفاصيل مثيرة بشأن مصري قادم من صربيا مُصاب بـ كورونا

السعودية

السعودية تُعلق سفر مواطنيها والمقيمين بها إلى 9 دول

وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة

متحدث "الصحة" يكشف رقم جديد لعدد حالات كورونا في مصر

إيطاليا

إيطاليا تعزل 16 مليونا بعد تزايد الوفيات بفيروس كورونا

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

مال وأعمال

الدولار
الدولار
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الدولار يستقر عند هذا الرقم

#

الدولار يستقر عند هذا الرقم

#

الدولار يستقر عند هذا الرقم

#

الدولار يرتفع مجددًا.. ويسجل هذا الرقم

الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 9 مارس تراجع ملحوظ حيث سجل 15.43 جنيه مقابل 15.56 في المعاملات الصباحية أمس الأحد.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه.

كما سجل في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه، وسجل في بنك قناة السويس 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» انتهاء موسم نجم الأهلى بعد تجدد إصابته
» بعد أنغام.. هيفاء وهبي تنفصل عن زوجها "السري"
» القصة الكاملة لطلاق أنغام من أحمد إبراهيم
» الإسماعيلى يستدرج الجونة بالدورى
» المصرى يطوى "الكونفدرالية" ويستعد للحرس
» انفراجة في أزمة المهاجرين علي حدود اليونان
» وزارة الصحة تصدر بيانا بشأن مستجدات فيروس "كورونا"
» "المصارف العربية" يكشف تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي
» السعودية تؤجل أكبر حدث رياضي في المملكة بسبب كورونا
» إيطاليا: إصابة رئيس أركان الجيش بفيروس كورونا
» بايدن: إذا بقي ترامب 4 سنوات أخرى سيضيع كوكب الأرض

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:10 م

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب