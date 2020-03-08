» السعودية تؤجل أكبر حدث رياضي في المملكة بسبب كورونا

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قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية تأجيل إقامة الدورة حتى إشعار آخر، بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا.
وقالت اللجنة المنظمة للدورة في بيان على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، إنها "تابعت باهتمام كبير المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد بالتعاون مع الجهات المعنية التي لم تتدخر جهدا في تلبية كل الإحتياجات اللازمة لضمان سلامة جميع المشاركين في الألعاب".
وأضافت: "وبناء على التوصيات الصادرة من االجنة المعنية باتخاذ التدابير الوقائية اللزمة لمنع انتشار هذا الفيروس، وحيث أن سلامة الجميع تعد الأولوية القصوى، فقد قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية تأجيل إقامة الدورة إلى وقت لاحق، متمنين السلامة للجميع".
وكان من المقرر أن تقام الدورة في الفترة من 23 مارس إلى 1 أبريل، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي من 13 منطقة في المملكة، رجالا ونساء.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن اكتشاف 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الصحة إن ثلاث حالات من الحالات الأربع نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقاً كانت قادمة من إيران. أما الحالة الرابعة فهي لمواطن قادم من إيران عبر الإمارات العربية المتحدة ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.
وطالبت الوزارة كل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورا مع مركز "تواصل الصحة 937" للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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