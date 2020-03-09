الكشف عن حقيقة منع الشيشة والموالد بسبب "كورونا"

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احتفالات الموالد.. يهود.. وتحضير جان.. وبانجو وحشيش
احتفالات الموالد.. يهود.. وتحضير جان.. وبانجو وحشيش
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محمود أبو سعد

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أكد السفير نادر سعد، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن المجلس درس توقيتات الموالد التي تشهدها مصر الفترة الحالية والقائمة وماينتج عنها من تجمعات جماهرية في الاجتماع الأخير.
وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع برنامج ” القاهرة الان ” المذاع على فضائية العربية “الحدث” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه سيكون هناك قرار بشأنها خلال ساعات في ضوء تقارير وزارة الصحة، التي حذرت من خطورتها وحول الشيشة في المقاهي.
وقال المتحدث، إن يتم دراستها من قبل وزارة الصحة وفي حال صدور توصية طبية بماخطرها سيتخذ مايلزم أيضاً، مشيراً أن دولاً منعت صلاة الجمعة والعمرة، فكيف نترك الموالد رغم إحترامنا لقامات أصحاب الموالد وماتمثله من قيمة لاصحابها .

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