الصحة الليبية: لا إصابات بكورونا

نفت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأحد، تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في البلاد.



وقالت الوزارة، في بيان، "ننفي ما يتردد من شائعات وأخبار عارية عن الصحة تماما تناولتها وكالات الأنباء حول تسجيل أي إصابة مشتبه بها أو مؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا".

وقالت الوزارة، في بيان، "ننفي ما يتردد من شائعات وأخبار عارية عن الصحة تماما تناولتها وكالات الأنباء حول تسجيل أي إصابة مشتبه بها أو مؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا".