"حقوق الإنسان" العراقية: مقتل متظاهر وإصابة 28 في بغداد

08 مارس 2020 - 10:10 م

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، مساء الأحد، مقتل متظاهر وإصابة 28 آخرين بحالات اختناق وجروح، إثر مواجهات مع قوات الأمن وسط العاصمة بغداد.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في تصريح للأناضول، إن "متظاهرا قتل وأصيب 28 آخرون بجروح وحالات اختناق إثر تجدد المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في ساحة الخلاني، وسط بغداد".

وأوضح الغراوي، أن "متظاهرين رشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة، ما دفعها للرد عليهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع".

وفي وقت سابق الأحد، أفاد مصدر طبي، لمراسل الأناضول، أن "16 متظاهرا أصيبوا بحالات اختناق وجروح في مواجهات مع قوات الأمن، وسط بغداد".

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق كل من الرئيس العراقي، برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019، ويطالبون برئيس وزراء لم يتول مناصب رسمية سابقا ونزيه ومستقل عن الأحزاب وغير مرتبط بالخارج، وخاصة إيران.ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، والتي يتهمونها بـ"الفساد وهدر أموال الدولة".

