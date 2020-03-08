  • الإثنين 09 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:31 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
احتفالات الموالد.. يهود.. وتحضير جان.. وبانجو وحشيش

الكشف عن حقيقة منع الشيشة والموالد بسبب "كورونا"

السعودية

السعودية تعلق الدروس وحلقات تحفيظ القرآن بجميع المساجد

سد النهضة

السودان يناشد مصر وإثيوبيا لهذا الأمر الهام بشأن سد النهضة

تفضح زوجها في برنامج إذاعي

تفضح زوجها في برنامج إذاعي.. وتحصل على 4 ملايين دولار

حالة الطقس

طقس حار غدًا.. الأرصاد تنشر درجات الحرارة

طلال

خبير يكشف.. هل أمريكا وراء ظهور "كورونا"؟

أنغام وزوجها

أول رد فعل لـ أحمد إبراهيم بعد تطليق أنغام

الشيخ السعيد عبدالصمد الزناتي

«السعيد عبدالصمد الزناتي».. نبوغ مبكر.. ومدرسة متفردة في التلاوة

رئيس البرتغال

عزل صحي لرئيس البرتغال للاشتباه في إصابته بـ"كورونا"

أرشيفية

عاجل.. تعليق الدراسة في جميع أنحاء السعودية

"حقوق الإنسان" العراقية: مقتل متظاهر وإصابة 28 في بغداد

عرب وعالم

العراق
العراق
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"حقوق الإنسان" العراقية: مقتل متظاهر واختطاف اثنين

#

مقتل 186 مدنيا شمال غربي سوريا الشهر الماضي

#

مقتل وإصابة 24 برصاص القوات العراقية في بغداد

#

"حقوق الإنسان" العراقية: ارتفاع قتلى احتجاجات الجمعة إلى 30

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، مساء الأحد، مقتل متظاهر وإصابة 28 آخرين بحالات اختناق وجروح، إثر مواجهات مع قوات الأمن وسط العاصمة بغداد.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في تصريح للأناضول، إن "متظاهرا قتل وأصيب 28 آخرون بجروح وحالات اختناق إثر تجدد المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في ساحة الخلاني، وسط بغداد".
وأوضح الغراوي، أن "متظاهرين رشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة، ما دفعها للرد عليهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع".
وفي وقت سابق الأحد، أفاد مصدر طبي، لمراسل الأناضول، أن "16 متظاهرا أصيبوا بحالات اختناق وجروح في مواجهات مع قوات الأمن، وسط بغداد".
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق كل من الرئيس العراقي، برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019، ويطالبون برئيس وزراء لم يتول مناصب رسمية سابقا ونزيه ومستقل عن الأحزاب وغير مرتبط بالخارج، وخاصة إيران.ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، والتي يتهمونها بـ"الفساد وهدر أموال الدولة". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السعودية.. بدء محاكمة فلسطينيين وأردنيين لانتمائهم لـ"حماس"
» إسرائيل.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 39
» إيطاليا.. 133 وفاة جديدة بكورونا يرفع العدد إلى 366
» الفتاة العارية التي اقتحمت ملعب نهائي أوروبا تتعرض لحادث مروع
» بث مباشر مباراة المصري ونهضة بركان المغربي فى الكونفدرالية
» شفاء صيني عمره 100 عام من "كورونا"
» هجوم على فنانة شهيرة بعد استشهادها بالقرآن
» نشأت الديهي: بيان إثيوبيا "ردح"
» فيديو كارثي.. دفن مصابي كورونا أحياء في إيران
» ارتفاع سعر الدولار اليوم الأحد
» نجم الأهلي يخضع لعملية جراحية عاجلة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:54 ص

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب