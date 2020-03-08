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إندونيسيا.. 94 وفاة بـ"حمى الضنك" منذ مطلع 2020

عرب وعالم

حمى الضنك
حمى الضنك
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المصريون ووكالات

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أعلنت السلطات الإندونيسية، الأحد، تسجيل 94 وفاة بسبب حمى الضنك في عموم البلاد، منذ بداية العام الحالي.
جاء ذلك في بيان صادر عن سيطي نادية ترميزي، مديرة دائرة "الأمراض حيوانية المنشأ" التابعة لوزارة الصحة الإندونيسية، حسبما نقلت صحيفة "طيمبو" المحلية.
وذكر البيان، أن البلاد سجلت 14 ألفا و716 حالة إصابة بحمى الضنك منذ بداية 2020، وحتى 5 مارس/آذار الجاري.
وأضاف أن الحمى تسببت في وفاة 94 شخصا خلال نفس الفترة، 29 منها في ولاية "نوسا تنقارا الشرقية".
وأوضح أن البلاد شهدت في 2018، تسجيل 137 ألفا و761 إصابة بحمى الضنك، توفي على إثرها 917 شخصا.
ولم يذكر البيان، تفاصيل أخرى عن باقي الولايات التي سجلت وفيات بسبب الحمى.
وتنتقل فيروسات حمى الضنك إلى الإنسان عن طريق لسعة بعوضة "الزاعجة" (Aedes)، ويكتسب البعوض الفيروس عادة عندما يمتصّ دم أحد المصابين بالعدوى، وبعد مرور فترة الحضانة التي تدوم 8-10 أيام، يصبح البعوض قادرا، أثناء لدغ الناس وامتصاص دمائهم، على نقل الفيروس طيلة حياته.
وتتراوح أعراض المرض، بين الإصابة بالحمى والصداع الشديد وآلام المفاصل والعضلات وآلام العظام، والألم الشديد في العينين ونزيف في الأنف. 

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