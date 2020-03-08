  • الأحد 08 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تفضح زوجها في برنامج إذاعي

تفضح زوجها في برنامج إذاعي.. وتحصل على 4 ملايين دولار

حالة الطقس

طقس حار غدًا.. الأرصاد تنشر درجات الحرارة

طلال

خبير يكشف.. هل أمريكا وراء ظهور "كورونا"؟

أنغام وزوجها

أول رد فعل لـ أحمد إبراهيم بعد تطليق أنغام

الشيخ السعيد عبدالصمد الزناتي

«السعيد عبدالصمد الزناتي».. نبوغ مبكر.. ومدرسة متفردة في التلاوة

رئيس البرتغال

عزل صحي لرئيس البرتغال للاشتباه في إصابته بـ"كورونا"

أرشيفية

عاجل.. تعليق الدراسة في جميع أنحاء السعودية

الرئيس السيسي

"سد النهضة".. الرئيس يبعث سامح شكري برسالة لـ قادة 7 دول

الهرم

استدعاء ضباط.. قرار جديد من النيابة بشأن انتحار "شاب الهرم"

إغلاق مستشفى ووهان اليوم

الصين تحتوي "كورونا".. وتغلق مستشفى ووهان

عاجل.. طلاق أنغام وأحمد إبراهيم

الصفحة الأخيرة

أنغام وأحمد إبراهيم
أنغام وأحمد إبراهيم
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

«ضربة جديدة».. زوج أنغام ينشر صورة له مع نانسي عجرم

#

زوجها: نعم .. أنغام ستخضع لعملية جراحية

طلاق

فنانة

انغام

احمد ابراهيم

ترددت أنباء شبه مؤكدة عن طلاق الفنانة أنغام من زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وعودة الأخير لزوجته الأولى.

وأكد الروائي المصري أسامة الشاذلي تلك الأنباء، وكتب عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :" انغام اتطلقت واحمد إبراهيم رجع لمراته الاولى".

وما يعزز هذه الأنباء ما فعله أحمد إبراهيم،اليوم على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة زوجته الأولى وطفليه، وعلق قائلًا :" في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول اللي بيتقوا الله بجد مراتي وام ولادي ♥?".

وكان أحمد إبراهيم انفصل رسميا عن زوجته الأولى ياسمين عيسى بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات، أنجبا خلالهما طفلين، وأعلنا ذلك بعد انتشار خبر زواجه من الفنانة أنغام في يوم الإثنين 18 فبراير 2019، وهو ما كان بمثابة المفاجأة لجمهورها.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الفتاة العارية التي اقتحمت ملعب نهائي أوروبا تتعرض لحادث مروع
» بث مباشر مباراة المصري ونهضة بركان المغربي فى الكونفدرالية
» شفاء صيني عمره 100 عام من "كورونا"
» هجوم على فنانة شهيرة بعد استشهادها بالقرآن
» نشأت الديهي: بيان إثيوبيا "ردح"
» فيديو كارثي.. دفن مصابي كورونا أحياء في إيران
» ارتفاع سعر الدولار اليوم الأحد
» نجم الأهلي يخضع لعملية جراحية عاجلة
» إصابة قائد الجيش الإيطالي بـ"كورونا"
» استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد
» بالصور.. ظهور مفاجئ لـ أمير سعودي بعد مزاعم اعتقاله أمس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:54 ص

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب