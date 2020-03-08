عاجل.. طلاق أنغام وأحمد إبراهيم

08 مارس 2020 - 09:09 م

ترددت أنباء شبه مؤكدة عن طلاق الفنانة أنغام من زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وعودة الأخير لزوجته الأولى.

وأكد الروائي المصري أسامة الشاذلي تلك الأنباء، وكتب عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :" انغام اتطلقت واحمد إبراهيم رجع لمراته الاولى".

وما يعزز هذه الأنباء ما فعله أحمد إبراهيم،اليوم على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة زوجته الأولى وطفليه، وعلق قائلًا :" في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول اللي بيتقوا الله بجد مراتي وام ولادي ♥?".

وكان أحمد إبراهيم انفصل رسميا عن زوجته الأولى ياسمين عيسى بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات، أنجبا خلالهما طفلين، وأعلنا ذلك بعد انتشار خبر زواجه من الفنانة أنغام في يوم الإثنين 18 فبراير 2019، وهو ما كان بمثابة المفاجأة لجمهورها.

انغام اتطلقت واحمد إبراهيم رجع لمراته الاولى — Usama Al Shazly (@Usamashazly) March 8, 2020