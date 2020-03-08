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هجوم على فنانة شهيرة بعد استشهادها بالقرآن

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مريهان حسين
مريهان حسين
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فتحي مجدي

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أشعلت الفنانة مريهان حسين، الجدل بين متابعيها، بعدما استشهدت بسورة من القرآن الكريم في سياق حديثها عن اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق اليوم.

وعلقت "مريهان" عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستجرام"، على صورة خاصة بها محتفلة باليوم العالمي للمرأة: "كفاية إن في ‏سورة من القرآن الكريم اسمها سورة النساء، كل النساء وكل النساء بألف خير".‏

غير أن تعليقها أثار حفيظة بعض متابعيها الذين أبدوا اندهاشهم من استشهادهم بالقرآن بينما هي – كما قالوا – لا تقرأ فيه.

ومن ذلك ما قاله أحد المتابعين: "أنتي عمرك مسكتي مصحف يا حب؟" لتصدمه بالرد قائلة: "وأنت مالك؟".

بينما ردت على آخر قال آخر قال: "والنبي متخليش الناس تكرهك ومتخبطيش في أي حاجة خليكي في تمثيلك"، بالقول: "أنا أقول اللي ‏أنا عايزاه وأنت هنا في صفحتي عاجبك أهلا وسهلا مش عاجبك أعمل أنفولو".‏

فيما سألها ثالث متهكمًا: "اه وحضرتك تعرفي عنها حاجة بئا"، لتصدمه بإجابتها: "على أساس إنك ربنا بتسألني".

ويحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمرأة، والذي يرجع بداية الاحتفال به لأول مرة في عام 1977، ويتم خلاله إثارة قضايا المرأة، فيما تعطي بعض الدول مواطنيها إجازة في هذا اليوم احتفالاً بالمناسبة.


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