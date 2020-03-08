» شفاء صيني عمره 100 عام من "كورونا"

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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن مواطنا صينيا يبلغ من العمر 100 عام تعافى من الفيروس التاجي المستجد "كورونا" وخرج من المستشفى يوم أمس السبت ليصبح بذلك أكبر شخص نجح في هزيمة الفيروس.

ووفقا للوكالة، فقد تم إدخال المسن إلى مستشفى ووهان يوم 24 فبراير، حيث تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا، كما أنه يعاني من مرض الزهايمر وارتفاع ضغط الدم وفشل القلب.

وبعد مرور 13 يوما من العلاج، حيث شمل الأدوية المضادة للفيروسات والأدوية الصينية التقليدية ونقل البلازما، تم الإعلان عن تعافيه تماما من الفيروس وخروجه من المستشفى.

كانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرًا خارج الصين في عشرات الدول، تسبّب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات.


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